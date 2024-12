Il procuratore federaleha aperto un fascicolo d'inchiesta su, che venerdì sera ha puntato il dito contro l'arbitroper la direzione del match di campionato tra. In particolare sotto la lente sono finite due frasi ("ha guidato la partita" e "avevo paura di lui"), che potrebbero configurare per il tecnico portoghese quello che è previsto dall'articolo 9, comma 1, lettere f (più probabile: squalifica a tempo determinato, tanto da coprire un turno), g e h.L'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva consente però ai tesserati di evitare denuncia e processo davanti al Tribunale Federale Nazionale. Come si legge su Il Corriere dello Sport in edicola oggi, i legali del Milan stanno valutando la via del patteggiamento: ammettendo la colpa, ce la si potrebbe cavare con una multa, evitando la squalifica a Fonseca.