Alessandro, giocatore del Milan, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus: Le sue parole:"Portare a casa il risultato oggi? Sarebbe importante. Oggi è importante dare un segnale oggi, per noi e per tutto il Milan. Come reagire dopo un derby perso? Si gira pagina e si trovano le forze in noi stessi. Abbiamo fatto una settimana importante, dalle cadute si impara di più rispetto a quando si vince".