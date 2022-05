Il Milan si gioca lo scudetto e la gloria nell'ultima giornata. Ma anche qualche soldo in più per ogni giocatore. Secondo quanto riportato da Repubblica, ognuno dei calciatori allenati da Stefano Pioli si metterà in tasca 200.000 euro per la conquista dello scudetto, col Milan che vanta due punti di vantaggio sull'Inter a 90' dal termine della stagione e che avrà due risultati su tre a disposizione al Mapei Stadium anche laddove i nerazzurri portassero a casa l'intera posta nel match casalingo con la Sampdoria.