Getty Images



Milan-Fiorentina, il video del goal di Kean

Si sta giocando proprio in questi minuti la gara tra Milan e Fiorentina allo stadio San Siro di Milano. Chi sta proseguendo nel suo momento magico però è il centravanti classe 2000 Moise. Il giocatore originario di Vercelli e cresciuto nelle giovanili della Juventus che è stato ceduto in estate dopo aver segnato zero goal in bianconero nella passata stagione.Il centravanti è andato a segno per oltre 20 volte in questa stagione in maglia viola. Una stagione certamente da incorniciare e a questo si aggiunge anche il goal contro il Milan. Di seguito il video di quanto accaduto a San Siro.