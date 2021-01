Rigore numero 12 per il Milan. Tutto vero, i rossoneri allungano ancora nella classifica per i penalty concessi e sono chiaramente al primo posto per tiri dagli undici metri. Rispetto alla Juventus, ben sette in più: nonostante la mole di azioni e di 'ingressi' in area, infatti, i bianconeri hanno ottenuto appena 5 tentativi dal dischetto. Così come Roma e Sassuolo. Un gol per Ibrahimovic che vale certamente tanto, data la vittoria di ieri sera dell'Inter e la conseguente sconfitta bianconera. E tra tante doti di 'leadership' mostrate finora, quella sui rigori è certamente la più singolare per i milanisti.