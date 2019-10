A Milanello c'è un volto "nuovo", in campo. Non si tratta di Stefano Pioli, o meglio non solo di lui, ma di Mattia Caldara. Il difensore ex Juve è tornato in gruppo e si è allenato con i compagni agli ordini del nuovo allenatore rossonero. Procede quindi il programma di recupero fissato dal Milan, Caldara dovrebbe essere pronto per disputare i suoi primi minuti stagionali a novembre, dopo tanti troppi mesi di sofferenza fisica. Da quando ha lasciato i bianconeri, infatti, non è mai riuscito ad imporsi a causa dei molti infortuni.