Ufficiale l'approdo aldi Andrea, giovane attaccante con un passato alla. Ecco il comunicato ufficiale: "AC Milan è lieto di comunicare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Andrea Stašková a partire dalla stagione 2023/2024. L'attaccante della Repubblica Ceca, nata il 12 maggio 2000, arriva in rossonero dall'Atlético Madrid e ritorna in Serie A dopo l'esperienza alla Juventus. Andrea ha firmato un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026".