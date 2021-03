Domenica la Juventus Women ospiterà a Vinovo la partita-scudetto femminile contro il Milan. Così ha parlato oggi a Sky Sport una big della formazione rossonera come Veronica Boquete: ​"Sono contenta, mi trovo bene al Milan e nella Serie A femminile, sono contenta di giocare questa gara così importante. La Juve? Sono cosciente dell'importanza della partita e del clima di queste gare. Un Juve-Milan solo per il nome della gara è importante. Se vogliamo lottare per lo scudetto dobbiamo vincere a Torino, è questa la nostra mentalità e il nostro obiettivo. Aspetto il mio primo gol, speriamo arrivi questa domenica. L'esultanza è la mano a polpo, perché il simbolo della Galizia."