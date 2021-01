Gianluigi Donnarumma e il Milan trattano il rinnovo che può scacciare le sirene del mercato. Il suo agente Mino Raiola riflette e sta trattando da tempo con i dirigenti rossoneri: nei mesi scorsi il Milan aveva proposto prima 6,5 milioni e poi 7 milioni a stagione, ma lo sforzo non è ancora bastato per convincere Raiola che vuole di più. Ora le parti sono pronte a un incontro, perché il Milan non può permettersi di perdere Donnarumma a parametro zero. E' quanto riporta calciomercato.com. Mentre la Juve osserva sempre da lontano la situazione, consapevole di avere un grande portiere come Szczesny, ma se ci sarà la possibilità...