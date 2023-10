La Serie A torna dopo la sosta della nazionali subito con un big match in calendario. Lo scontro traha storicamente un sapore speciale tra due delle squadre più titolate e, quasi sempre, vale le primissime posizioni in classifica. Non farà eccezione la partita valida per la nona giornata di Serie A 2023/24, con i rossoneri che guardano tutti dall’alto verso il basso e con i bianconeri al terzo posto a pari merito con la Fiorentina. Prima della pausa, entrambe le squadre hanno ottenuto una vittoria che ha galvanizzato l’ambiente. Il Milan ha prevalso al termine di una partita difficile in casa del Genoa e chiusa con Olivier Giroud decisivo tra i pali, con un’uscita che ha salvato il risultato. La Juventus, invece, si è aggiudicata il derby della Mole senza troppe difficoltà.Si gioca a San Siro e per i bookmakers sono i ragazzi di Stefano Pioli a partire con il favore dei pronostici.Quanto sarebbe importante una vittoria per le due squadre? Moltissimo. Il Milan consoliderebbe il primato e andrebbe a +7 dai bianconeri, la Juventus otterrebbe un successo fondamentale in un big match e si rilancerebbe anche in ottica Scudetto. Un’affermazione dei rossoneri è quotata da Betclic a 2.26, un pareggio a 3.30 ed un successo dei bianconeri a 3.18. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.08, mentre l’Under 2.5 a 1.67.Milan e Juventus si sono scontrate nel capoluogo lombardo nella scorsa stagione l’8 ottobre 2022. Un anno fa, i rossoneri prevalsero per 2-0. Un risultato che non è impossibile da replicare e che Betclic quota a 11.00. Le ipotesi più probabili sono invece l’1-1, che Betclic quota a 6.60, e l’1-0 del Milan che Betclic quota a 7.80 (Sisal lo quota a 7.25). Il successo juventino per 0-1? Betclic lo quota a 9.80.Contro la Juventus, Olivier Giroud tornerà a giocare nel suo ruolo lasciando i guantoni ad Antonio Mirante, che sostituirà lo squalificato Mike Maignan e l’infortunato Marco Sportiello. Un gol del francese è quotato da Betclic a 2.65. Attesa anche per Rafael Leão, la cui rete è quotata da Betclic, sempre a 2.65. L’ultima sfida fu sbloccata dal difensore Fikayo Tomori: un suo gol è quotato da Betclic a 13.00. I bianconeri sono un po’ in emergenza davanti con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa non al meglio e in dubbio per una maglia da titolare. Un gol del serbo è quotato 2.86 da Betclic, mentre la rete dell'azzurro a 3.95. Massimiliano Allegri ha comunque delle valide alternative, come Arkadiusz Milik: un gol del polacco è quotato da Betclic a 3.95. C’è poi Moise Kean, protagonista con la Nazionale di Luciano Spalletti, che scalpita per un gol quotato da Betclic, anche il suo, a 3.95.