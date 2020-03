Il Milan sta attraversando l’ennesima rivoluzione societaria. Un uomo solo al comando (Ivan Gazidis) con idee chiare per il futuro (Ralf Rangnick). Il licenziamento per giusta causa di Boban e i dubbi sulle posizioni di Maldini e Massari hanno scosso l’ambiente, sia sul campo (prima dello stop forzato) che sul mercato, in particolare sulla questione rinnovi. Un contratto che pesa, sia per importanza sul campo che a bilancio, è quello di Gigo Donnarumma, che guadagna 6 milioni l’anno e andrà in scadenza nel 2021. Il suo futuro è attualmente un’incognita: il club dovrà convincere il portiere e il suo agente Mino Raiola a rinnovare il contratto, se no la possibilità di cederlo in estate sarà più concreta che mai, per evitare di perderlo a parametro zero. Secondo Tuttosport, il Milan sta già studiando due nomi per la porta: Sirigu del Torino e Meret del Napoli. Uno scenario che sorride alla Juventus, molto interessata al futuro del ragazzo.