Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha cancellato l'allenamento odierno dopo il rinvio della semfinale di ritorno di Coppa Italia tra i rossoneri e la Juve. Secondo quanto riferito da Ansa il tecnico rossonero lo avrebbe deciso nella serata di ieri, di ritorno da Torino, dove il Milan si era recato per la partita con la Juve. I giocatori del Milan si ritroveranno direttamente domani mattina a Milanello per fare colazione insieme, in attesa di capire cosa accadrà al calendario di Serie A e a quello della Coppa Italia, con anche Napoli-Inter a rischio rinvio.