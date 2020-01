Trattativa in salita per il rinnovo di Donnarumma con il Milan. Non sarà facile trovare un accordo con il suo agente Mino Raiola per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2021, come riporta il Corriere della Sera. La Juve continua a seguire la situazione alla finestra aspettando il momento giusto per affondare il colpo, ma sul giocatore c'è anche l'interesse del Real Madrid.