Il caso rinnovo di Gianluigi Donnarumma tiene ancora banco in casa Milan. I contatti telefonici tra Maldini e Massara, d.t. e d.s. rossoneri, e il procuratore restano frequenti ma le parti sono troppo lontane. Con il passare dei giorni aumenta sempre di più la tensione perché una separazione sarebbe dolorosa sia dal punto di vista sportivo che economico. Il Milan ha proposto a Gianluigi Donnarumma un contratto da 7,5 milioni netti che con i bonus può arrivare 8, ovvero due in più rispetto a quello attuale. Ma la firma ancora non c'è. Il motivo? Non solo la pretesa di un contratto di un anno, al massimo due, a 10 milioni più bonus a stagione. Nelle ultime ore diverse fonti raccontano che Mino Raiola abbia chiesto una commissione giudicata spropositata soprattutto in relazione alla breve durata del contratto che vorrebbe far sottoscrivere a Gianluigi Donnarumma. La trattativa resta in piedi e i tifosi rossoneri si augurano che i problemi vengano risolti prima del termine della stagione. Lo riporta calciomercato.com.