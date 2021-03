Il futuro di Gigio Donnarumma è ancora in bilico: il contratto del portiere del Milan è in scadenza a giugno e secondo quanto riporta Sky Sport l'offerta di 7 milioni per il rinnovo di un anno è stata respinta dall'entourage del giocatore, che chiede di più. L'agente Mino Raiola si sta guardando intorno, e vuole capire se tra Juventus e Psg, che sono le squadre interessate al portiere classe '99, ce n'è una che possa fare un'offerta concreta per provare a prendere il giocatore.