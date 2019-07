Dopo una stagione da protagonista con il Milan, Gianluigi Donnarumma potrebbe partire per mettersi alla prova in un nuovo contesto. Il portiere classe 1999 è corteggiato dal Paris Saint-Germain. Tuttavia, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il portiere italiano non sarebbe disposto a trasferirsi nella capitale francese. Torna così d'attualità la Juventus: il club bianconero è stato accostato al giocatore anche nell'estate 2017, quando l'estremo difensore fu vicinissimo all'addio al Milan. I campioni d'Italia, però, sono già al completo tra i portieri, considerando il titolare Wojciech Szczesny ed il ritorno di Gianluigi Buffon.