Gigio Donnarumma non è una priorità per il Milan. Non prima di Ibra, almeno. Lo svedese ha il contratto in scadenza a fine mese, il portiere sul quale è sempre vivo l'interesse della Juventus nel 2021. Ecco perché, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza rossonera vuole prima risolvere il nodo relativo a Ibrahimovic e solo dopo inizierà a lavorare per il prolungamento di Donnarumma. Probabilmente a fine mercato. La Juve intanto rimane alla finestra, pronta a inserirsi se qualcosa dovesse andare storto.