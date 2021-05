Gigio Donnarumma sta per lasciare il Milan. Sembra inevitabile dopo l'acquisto di Mike Maignan da parte del club rossonero, per il quale manca solo l'annuncio ufficiale. Ma qual è stato l'iter del mancato rinnovo del contratto in scadenza da parte del portiere assistito da Mino Raiola? Come spiega Calciomercato.com il Milan un mese fa ha lanciato l'ultima offerta: 8 milioni di euro per due anni, con clausola rescissoria da 20-25 milioni di euro. Neanche questo andava bene a Donnarumma e Raiola, che chiedevano 12 milioni e una commissione monstre per il procuratore. Allora la scorsa settimana Maldini e Massara si sono stufati e hanno chiuso per Maignan.