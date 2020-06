La Juve non ha mai mollato. Osserva la situazione da lontano per capire se ci sono i margini di un inserimento se il portiere non dovesse trovare l'accordo con il Milan per il rinnovo. Secondo il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente del giocatore Mino Raiola: l'idea della società è quella di offrire al portiere lo stesso ingaggio che percepisce attualmente.