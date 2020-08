L'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis è ottimista di poter arrivare a chiudere con Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo entro domani. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, che spiega come il buon regime fiscale attualmente in vigore in Italia ha incoraggiato il club rossonero nel soddisfare le richieste economiche del suo top player: 7 milioni di euro a stagione. Ibra, come tutti ricorderete, arrivò in Italia grazie a Moggi e alla Juventus, nel 2004 dall'Ajax, e passò all'Inter subito dopo Calciopoli. Il primo anno in cui non ha vinto lo scudetto in Italia era il 2012, vestiva la maglia del Milan di Allegri e fu la Juve di Conte a beffarlo.