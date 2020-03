Giovanni Lodetti, ex mediano del Milan, dice la sua, a Radio Sportiva, sul futuro di Stefano Pioli: “Possibili dimissioni di Pioli? Credo che debba rimanere al suo posto e fare il lavoro per il quale è pagato. La situazione si è creata con altri personaggi della società e non con lui”. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico potrebbe precisare la sua posizione al termine della partita di Coppa Italia con la Juventus.