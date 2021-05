Le parole all'intervallo a Sky Sport di Brahim Diaz, mattatore del primo tempo di Juventus-Milan all'Allianz Stadium. Al 45' il risultato è di 0-1 proprio grazie al gran gol del giocatore rossonero. Queste sono le parole pronunciate in spagnolo da Diaz: "All'inizio è stata una partita molto difficile, sappiamo bene che la Juve è una squadra forte. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo. Adesso dobbiamo stare uniti e continuare così, come dice mister Pioli: non sarà facilissimo, ma bisogna farlo anche perché questo match è importantissimo!"