Mario Mandzukic nel mercato di gennaio ha provato a giocarsi una nuova esperienza nel grande calcio, col ritorno in Serie A dal Qatar sponda Milan. L'ex attaccante della Juventus però non è più lo stesso di quando si esaltava nella squadra di Allegri. Con i rossoneri di Pioli, Mandzukic ha visto poco il campo e non è riuscito mai a segnare. Non stupisce, quindi, che stando a quanto riporta il Corriere della Sera il Milan non è intenzionato a esercitare l'opzione per il rinnovo di contratto. L'esperienza milanista del croato si fermerà a fine stagione.