Diogo Dalot ha parlato a Sportweek in una lunga intervista. Il terzino del Milan, arrivato in estate dal Manchester United, è intervenuto commentando anche la sfida di Champions League tra Juve e Porto: "La Juve commette un errore se pensa di aver già vinto. Il Porto se la gioca. Ha una grande opportunità per dimostrare di essere all’altezza delle più forti. È vero che non arriva a una finale o semifinale da tantissimo tempo, però è sempre lì. Ronaldo? È successo quest’estate con la nazionale. Noi dell’Under 21 eravamo nello stesso albergo dei grandi. Era da tanto che volevo conoscerlo, per me è sempre stato un punto di riferimento, il mio idolo da bambino. E spero di poter condividere con lui altri momenti, soprattutto in campo, con la maglia del Portogallo".