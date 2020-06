1









Il Milan da Giacomo Bonaventura, nonostante il centrocampista classe 1989 sia a un passo dall'addio al club rossonero, vista e considerata l'imminente scadenza di contratto e un club che non ha fatto nulla per rinnovarlo. Come scrive Calciomercato.com, Stefano Pioli ha intenzione di puntare proprio sull'autore del gol che è valso l'ultima vittoria contro la Juve, seppur ai rigori, e l'ultimo trofeo conquistato: la finale di Supercoppa Italiana del 2016. La sua posizione sarà l'ago della bilancia nello scacchiere di Pioli, che ha deciso la totalità degli undici uomini in campo ma oscilla ancora sul modulo. 4-2-3-1, con Bonaventura tra i tre dietro alla punta assieme a Calhanoglu e a un ritrovato Paquetà, definito dal tecnico rossonero come "tra i più in forma". Il centravanti sarà Ante Rebic



"Gli esperimenti Milanello per Stefano Pioli - si legge - confermano il resto: in porta Donnarumma, terzino sinistro Calabria, inedito ma non troppo visto la squalifica di Theo Hernandez, coppia centrale composta da Romagnoli e Kjaer, con Musacchio nemmeno convocato per un problema alla caviglia, a destra Conti. A centrocampo spazio all'indissolubile coppia composta da Bennacer e Kessie. Solo panchina per Rafael Leao, sarà lui la carta a sorpresa del Milan. Assieme a qualche Primavera di troppo, ma tra infortuni (Ibra) e squalifiche (Ibra e Castillejo oltre al terzino francese), la coperta è corta: serve l'impresa, non sarà facile ma non è impossibile".