Milan, corsa a due per la dirigenza: c'è Paratici

Getty Images

Milan, Paratici vs Tare

Ilsi prepara alla sfida cruciale contro la Lazio, una gara che potrebbe essere decisiva per le ambizioni rossonere in ottica Champions League. Attualmente distanti otto punti dal quarto posto, i rossoneri devono ottenere un risultato positivo per mantenere vive le speranze di qualificazione. Inoltre, il tecnico Sergioè sotto osservazione, con il suo futuro legato non solo ai risultati ma anche alla scelta del nuovo direttore sportivo, decisione imminente per la dirigenza milanista.Secondo Calciomercato.com, Fabioresta uno dei nomi in lizza per il ruolo di direttore sportivo, nonostante non sia una scelta particolarmente appoggiata dall’AD Giorgio Furlani. Ex dirigente di Juventus e Tottenham, Paratici è visto come un profilo autorevole e con esperienza internazionale, qualità fondamentali per il Milan.

Tuttavia, come riportato da Sky Sport, anche Igli Tare è un candidato forte per il ruolo. L’ex DS della Lazio, dopo 14 anni di esperienza nel club biancoceleste, ha già avuto colloqui con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. La decisione definitiva è attesa a breve, con il Milan pronto a voltare pagina con una nuova guida dirigenziale.