«Il vero Ronaldo è solo quello brasiliano». La stroncatura di Zlatan Ibrahimovic, nel corso di un’intervista rilasciata prima del suo ritorno in Italia, rende chiaro ciò che si sapeva già da tempo: Cristiano Ronaldo non è proprio nel suo cuore. Addirittura perfida la sua battuta quando, nel dicembre 2019, Modric fu premiato con il Pallone d’Oro: «Adesso sappiamo – sibilò Ibra – che i Palloni d’Oro non li vinceva Cristiano Ronaldo ma Florentino Perez». I due si troveranno di fronte domani sera a San Siro, nella semifinale di andata della Coppa Italia. Filtrata attraverso le valutazioni dei bookmaker, la sfida vede in vantaggio il portoghese, così come la Juve è favorita sul Milan: il gol di Ronaldo, che in campionato viaggia alla media di un centro a partita, si gioca su Stanleybet.it a 1,65. Quota piuttosto bassa, ma leggermente superiore, anche per Ibrahimovic, dato a 2,20. In questa stagione lo juventino non è molto ispirato nell’ultimo passaggio. Soltanto due gli assist vincenti in campionato. Eppure, è sua la quota più bassa nella speciale scommessa Stanleybet.it: 2,50. Lo svedese, che proprio nel derby di domenica scorsa ha mandato in rete Rebic, è dato a 3,50. Il “cattivo” Ibra invece finisce a pari quota con Ronaldo per quanto riguarda i cartellini: il giallo, riporta Agipronews, è una eventualità a 3,50 per entrambi. Su Snai.it si può scommettere anche sulla modalità del gol: un colpo di testa vincente vale 9,00 per CR7, 15 per Ibra. Più sfumata la differenza sui calci di punizione, con il portoghese a 15 e il milanista a 18.