Durante un'intervista a TvPlay, Carlo, giornalista, ha discusso del possibile futuro allenatore del Milan: "I tifosi vorrebbero Conte, ma il suo nome è stato cancellato più volte. Bisogna anche escludere Farioli, ieri abbiamo scartato Fonseca e lo stesso è successo con Lopetegui. Ho escluso anche Coincecao, ma potrei aver commesso un errore. Continuo a nutrire una piccola speranza per Thiago Motta. Oltre a questi nomi, non so davvero dove cercare."Le parole di Pellegatti fanno seguito alla ricerca del Milan del nuovo allenatore: le parti si separeranno con Pioli.