Marco Giampaolo vuole Merih Demiral. Il centrale della Juventus, che lo ha acquistato dal Sassuolo, è la prima scelta dell'allenatore del Milan per il reparto difensivo: giovane, forte fisicamente, è visto come il rinforzo ideale da affiancare a Romagnoli. In campo anche nel derby d'Italia giocato in Cina, il classe '98 ha messo in mostra tutte le sue qualità. E i rossoneri hanno preso nota e continuano a spingere per portare a casa il centrale, stando a quanto racconta Calciomercato.com. Il Milan ne ha già parlato con la Juventus, che ne fa una valutazione di 40 milioni di euro ma che, per il momento, non vuole cederlo, viste le condizioni non ottimali di Giorgio Chiellini.