Stefano, allenatore del Milan, parla così delle voci su Conte."Vero, ma domani c'è Frosinone-Milan e noi dobbiamo pensare solo a questa partita. Loro giocano bene, servirà una prestazione di qualità per tornare a vincere"."Non mi da fastidio, magari mi annoia un po', ma nel calcio di oggi funziona così. Quello che conta è che io e i giocatori vogliamo fare del nostro meglio fino alla fine della stagione, il resto non mi interessa"."Non si può andare troppo indietro. Calhanoglu non gioca qui da anni ormai e abbiamo vinto comunque il campionato. Siamo in un momento positivo, anche se il pareggio ormai è una mezza sconfitta. Abbiamo segnato di più e subito meno gol finora. Questo non vuole dire che stiamo facendo tutto bene. Noi vogliamo fare meglio del girone di andata. Poi alla fine tutti faranno le proprie valutazioni".