L'arrivo di Dejan Kulusevski non ha frenato l'interesse della Juventus per Federico Chiesa: un anno fa c'era già l'accordo col giocatore ma il presidente della Fiorentina Rocco Commisso aveva bloccato l'affare; ora è tutto da rifare e in più si è aggiunta anche la concorrenza di altre società. Bayern Monaco, Inter ma anche il Milan, che come riporta il Corriere della Sera ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore; l'idea è quella di proporre uno scambio con Paquetà più una parte cash.