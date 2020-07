Come comunicato dal Milan nei giorni scorsi, Samuel Castillejo, in seguito al problema riportato nel corso della partita pareggiata 2-2 mercoledì sera dai rossoneri a Ferrara con la Spal, ha subito una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. Dopo qualche giorno è stato effettuato un nuovo controllo. Che no, non ha dato esito positivo. Castillejo sarà dunque fuori anche per la partita di martedì sera contro la Juventus. Dopo aver battuto la Lazio ieri sera, sia per i bianconeri che per i rossoneri domani sarà praticamente vigilia.