In attesa della firma di Marco Giampaolo, il Milan guarda con attenzione alla "gioielleria" Sampdoria per rinforzarsi nella prossima finestra di mercato. Nel mirino dei rossoneri ci sono in particolare due giocatori seguiti a lungo anche dalla Juventus: Joachim Andersen e Dennis Praet. Il difensore danese e il centrocampista belga potrebbero seguire l'attuale tecnico blucerchiato, ma il club di Ferrero ha già sparato alto: la valutazione dei due talenti non è inferiore ai 50 milioni di euro, una cifra che anche l'Arsenal è pronta a mettere sul piatto. Il Diavolo è avvertito...