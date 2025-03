Milan-Como, Fabregas contro il goal annullato per fuorigioco: 'Scelgono il frame'

Getty Images



Fabregas dopo Milan-Como: "Da Cunha non è in fuorigioco"

Il Como perde a San Siro con il Milan dopo essere stato in vantaggio. La squadra di Cesc Fabregas si fa rimontare, proprio come all'andata ed esce dal doppio confronto con i rossoneri con zero punti. Una sconfitta che però ha fatto arrabbiare il tecnico soprattutto per l'episodio in cui è stato annullato il goal di Da Cunha, rete che avrebbe portato il Como sul 2-0 ad inizio secondo tempo.La rete di Da Cunha è stata all'inizio data dall'arbitro Marchetti prima dell'intervento del Var, che ha annullato il goal per posizione di fuorigioco dello stesso giocatore. La protesta ai microfoni di DAZN: "C’è questo episodio contro di noi: la sfortuna di questa stagione, un millimetro. Per me non è fuorigioco,A parte questo, ci sono tanti piccoli dettagli sfortunati contro di noi che fanno un male brutale ma allo stesso momento ti fa vedere il potenziale di questa squadra".

In conferenza stampa l'allenatore ha poi aggiunto: "Chiedo scusa all’arbitro, c’era mio figlio e non mi piace. Da Cunha non è in fuorigioco. Stop. Sei del Milan? Anche il semiautomatico ha sbagliato in passato". Già in questa stagione Fabregas si era lamentato molto post sconfitta contro la Juventus, protestando per un possibile rigore ai danni dei bianconeri non concesso. Questa volta l'allenatore se la prende con la scelta del momento in cui sarebbe stato fermata l'azione per verificare la posizione del proprio giocatore.