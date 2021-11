Milan sempre agganciato al Napoli ai piani altissimi della classifica di Serie A. Questi un po' di numeri dei rossoneri elencati da Calciomercato.com:si tratta della terza volta che accade nella storia, prima ci erano riusciti soloInoltre, il Diavolo è la quarta squadra che riesce nell’impresa di aggiudicarsi 10 delle prime 11 partite di campionato disputate: si tratta del quarto club a centrare questo importante traguardo dopo Juventus (due volte), Napoli (due volte) e Roma. Senza contare il dato impressionante dei 78 punti messi a referto nel post lockdown sui 92 disponibili fuori casa.CHE EQUILIBRIO TRA I REPARTI! IBRA E' IMMORTALE... - Riepilogando,con il secondo miglior attacco (25 reti contro le 28 dell'Inter) e la seconda miglior difesa (10 gol incassati, contro i 3 del Napoli). Numeri che testimoniano un incredibile equilibrio tra i reparti. Non solo:La rete di ieri è la 400esima nei campionati nazionali in cui ha giocato, il suo primo gol l’ha segnato il 30 ottobre 1999, quando il 15% dei giocatori con almeno una presenza in questa Serie A non era ancora nato (74 su 489)."