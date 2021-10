Il Milan vince contro il Bologna al Dall'Ara per 4-2: ora i rossoneri sono tornati al primo posto in classifica.Marcatori: 16’ pt Leao (M), 35’ pt Calabria (M), 4’ st (aut.) Ibrahimovic (M), 7’ st Barrow (B), 39’ st Bennacer (M), 45’ st Ibrahimovic (M).Assist: 7’ st Soriano (B), 45' st Bennacer (M).Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Medel (42’ st Orsolini), Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez (18’ st Schouten), Svanberg, Hickey (18’ st Dijks); Soriano, Barrow (18’ st Binks); Arnautovic (38’ st Santander). All. Mihajlovic.Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè (40’ st Kalulu); Tonali (1’ st Bakayoko), Bennacer; Castillejo (1’ st Saelemaekers), Krunic (15’ st Giroud), Rafael Leao; Ibrahimovic (38’ st Santander). All. Pioli.Arbitro: Valeri di Roma.Ammoniti: 34’ pt Arnautovic (B), 46’ pt Tonali (M), 16’ st Calabria (M), 22’ st Saelemaekers (M).Espulsi: 21’ pt Soumaoro (B), 14’ st Soriano (B).