L'edizione odierna de Il Corriere della Sera conferma che vanno avanti spedite le trattative per il rinnovo di Giogio Donnarumma con il Milan: "L’intenzione comune è proseguire insieme, anche perché quella volpe di Raiola sa benissimo che non è questa l’estate giusta per fare affaroni: i club hanno meno soldi, meglio prendere tempo. La chiave potrebbe essere infatti fissare una clausola rescissoria non altissima, diciamo non superiore ai 50 milioni. Il Milan preferirebbe non metterla, ma su qualcosa dovrà cedere. L’ingaggio fino al 2023 sarà modulato in maniera diversa rispetto a quello firmato nel 2017. Da 6 milioni si passerebbe a un fisso leggermente più basso con bonus a salire, individuali e di squadra. La trattativa va avanti da settimane in videoconferenza. A giorni il faccia a faccia". Il calciatore è da tempo nel mirino di Paratici.