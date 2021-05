L’atmosfera è di quelle calde, uniche per l’evento, ancor di più se si tratta di uno spareggio per la prossima Champions League. Juventus-Milan sarà una sfida senza esclusione di colpi, in cui alcuni giocatori dovranno stare attenti ad un eventuale cartellino giallo. Infatti, tra le fila della squadra di Pioli ci sono ben 5 giocatori diffidati, ovvero Calhanoglu, Dalot, Rebic, Saelemaekers e Theo Hernandez.