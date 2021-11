Problemi per Stefano Pioli, fresco di rinnovo, e per il Milan capolista di serie A. Secondo quanto riporta calciomercato.com: "Per quanto riguarda Olivier Giroud, uscito malconcio dalla sfida di Champions vinta a Madrid contro l'Atletico, la risonanza ha confermato la lesione del bicipite femorale sinistro: l'attaccante francese verrà rivalutato tra 10 giorni. Mike Maignan e Fikayo Tomori hanno lavorato invece in gruppo e si candidano per la convocazione domenica contro il Sassuolo.".