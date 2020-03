Se il problema Coronavirus sta condizionando tutta l'Italia e di conseguenza anche il mondo del calcio, in casa Milan - prossima avversaria della Juve in Coppa Italia - si sta alzando una bufera intorno ai dirigenti: Zvone Boban è sul piede d'addio come riporta Calciomercato.com, le parti sono in contatto per trovare un accordo sulla modalità di separazione o, in alternativa, sarà licenziato. A seguirlo potrebbe essere anche Paolo Maldini che paga la scelta di aver voluto puntare su Giampaolo e altre frasi non particolarmente gradite all'ad del Milan Ivan Gazidis, che sta provando a portare in Italia Rangnick, attualmente nel gruppo Red Bull. Insomma, il Milan che si avvicina alla sfida con la Juve naviga nel caos, e non solo per il Coronavirus.