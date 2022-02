Non una domenica positiva fin qui per Franck Kessié: il centrocampista del Milan, che non ha ancora rinnovato con il club rossonero, è rimasto in panchina, poiché Pioli gli ha preferito un po' a sorpresa Bennacer. Inoltre, secondo quanto riportato da Dazn, l'ivoriano sarebbe stato accolto dai fischi del pubblico di San Siro, contrariato per la questione rinnovo. Su Kessié ci sarebbe anche l'interesse della Juventus.