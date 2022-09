Gerry Cardinale ha in mente tanti progetti per il Milan e sarà presto di nuovo a Milano. Secondo l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport di questa mattina, starebbe progettando un suo ritorno in città per le partite con Chelsea, Juve e ancora Chelsea. Obiettivo: godersi lo spettacolo del campo ma anche iniziare a vedere da vicino alcune urgenza... come rinnovi e stadio.