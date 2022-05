Immancabile gesto di sportività da parte della, che negli istanti immediatamente successivi al fischio finale del match al Mapei Stadium si è complimentata con ilper la vittoria del campionato di Serie A 2021-22. Niente di nuovo per il club bianconero, che soltanto pochi giorni fa si era congratulata con l'Eintracht Francoforte per il trionfo in Europa League e lo scorso 11 maggio, nonostante l'amarezza per la sconfitta, aveva fatto lo stesso con l'Inter per la Coppa Italia. Ecco il post di oggi per i rossoneri: