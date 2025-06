Sky - Cambiaso è la prima scelta del Milan se parte Theo Hernandez

Il calciomercato ha già cominciato a scuotere tante squadre di Serie A, e la Juventus non è rimasta certo a in disparte. Dal valzer delle panchine alle situazioni di campo, ci sono tante idee su movimenti in entrata e in uscita. Il mercato dei bianconeri potrebbe incrociarsi con quello del, che ha cominciato il suo nuovo corso con il dse il ritorno diin panchina.Proprio da queste due figure dipenderà gran parte della costruzione del prossimo Milan, che potrebbe passare proprio dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il primo nome sulla lista dei rossoneri in caso di addio diè quello di

Milan, la situazione fra Cambiaso e Theo Hernandez

Secondo Sky Sport, il Milan èper la cessione di Theo Hernandez perLa società araba sta attendendo una risposta dal terzino francese, ma nel frattempo il club rossonero ragiona sui suoi possibili sostituti, e il nome di Andrea Cambiaso è uno dei più seguiti.Il terzino bianconero è infatti ilper Massimiliano Allegri, che lo ritroverebbe dopo l'esperienza alla Juventus., ma resterà da capire il futuro di Theo Hernandez per un eventuale cambiamento della situazione.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui