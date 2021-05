Foto del ritorno a Milano dopo la vittoriosa trasferta di Bergamo, col messaggio "Ci vediamo a Casa Milan". Questo è ciò che è spuntato, per essere prontamente rimosso, nelle storie di Instagram di Hakan Calhanoglu. Un messaggio anche in chiave mercato, come a dire che finalmente arriverà il rinnovo di contratto?

Ricordiamo che, oltre a Gigio Donnarumma con cui è in atto la trattativa con la Juventus tramite Mino Raiola, anche Calhanoglu è in scadenza col club rossonero e la Juve aveva fatto un pensierino pure su di lui.