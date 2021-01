"Sono davvero orgoglioso di essere stato nominato ‘Giocatore del Mese’ della Serie A in dicembre. Come ho sempre detto, questo non è un premio individuale ma è il frutto del lavoro di tutta la squadra. Sono grato di far parte di questo gruppo. Ieri abbiamo perso e, ovviamente, ci dispiace moltissimo, ma prometto che continueremo a fare del nostro meglio per rendere felici i nostri tifosi alla fine della stagione. Forza Milan"

Questo il messaggio su Instagram di Hakan Calhanoglu dopo la partita persa ieri a San Siro per 3-1 contro la Juventus.