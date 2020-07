Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan, parla ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta 3-0 contro la Lazio: "Adesso sento un po' di dolore. Ho subito una botta al polpaccio, ma spero di tornare il più velocemente possibile, per giocare contro la Juventus. Siamo concentrati in ogni partita. Abbiamo sbagliato contro la SPAL, ma oggi abbiamo disputato una grande gara. Abbiamo iniziato bene, con cuore, e non abbiamo mai mollato. Dobbiamo continuare così. Vogliamo tornare in Europa League, per questo era fondamentale vincere oggi. Guardiamo solo a noi stessi, partita per partita. Ibra? È una brava persona, aiuta sia in campo che fuori e siamo contenti di giocare con lui. Adesso ci saranno partite difficile, dobbiamo recuperare bene, e poi vedremo cosa succederà".