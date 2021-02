Hakan Calhanoglu, il futuro ancora tutto da scrivere, anche se mancano pochi mesi alla fine del suo contratto. L'agente del fantasista turco ha incontrato oggi in sede la dirigenza del Milan per discutere del prolungamento del contratto in scadenza nel prossimo luglio, uscendo con una fumata grigia. Il Milan è ancora ottimista, ma il rischio di una separazione a zero si fa sempre più concreto. Il Milan è rimasto sull'ultima proposta leggermente inferiore ai 4 milioni di euro fino al 2025. Una cifra che non è ritenuta ancora soddisfacente. E la Juve osserva da lontano, per capire se potrà diventare un'occasione da sfruttare.