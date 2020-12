2









C'è una data chiave: Natale. Non per le feste, ma per il mercato. Prima di quel giorno il Milan capirà in via definitiva se riuscirà o meno a rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu. O se il turco sceglierà di salutare con ringraziamenti a parametro zero. In agenda c'è già l’incontro cruciale con l'agente Gordon Stipic, come scritto da calciomercato.com e confermato da fonti vicine al Milan. Il pensiero è chiaro: il Milan alzerà l'offerta dai 2.5 milioni attuali ai 4 milioni garantiti di ingaggio, ma non farà ulteriori sforzi per avvicinarsi ai 7 milioni netti chiesti come sparata dal calciatore. E nessuno sembra volerci arrivare, Juventus compresa. L'AFFARE - Anche la Juve, pur essendo molto interessata allo sviluppo della vicenda contrattuale di Calhanoglu, non arriverà a quelle cifre. Il giocatore ha modellato le sue richieste in queste settimane e le parti sono più vicine. La Juve? È evidente, riporta Tuttosport, che qualora le parti non dovessero arrivare ad un accordo, allora la Juventus potrebbe entrare prepotentemente in scena per accaparrarsi il 10 rossonero. Solo dopo l'ultimatum però, questione anche di rapporti. Se prima di Natale Calhanoglu abbasserà ancora le sue richieste, allora il contratto potrebbe essere siglato entro la fine del 2020, altrimenti può scaldarsi la pista Juve.