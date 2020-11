Come scrive calciomercato.com, la pausa per le nazionali non ha frenato la trattativa: Hakan Calhanoglu e il Milan, la telenovela per il rinnovo prosegue. La situazione resta intricata e all'orizzonte non si vedono ancora schiarite, con la proposta del club rossonero ferma a 3,5 milioni di euro complessivi di bonus, lontana dalla richiesta superiore ai 5 milioni avanzata dall'entourage. Le parti si sono prese un paio di settimane per riflettere, poi i discorsi torneranno a infittirsi con una certezza condivisa: la volontà comune è quella di non separarsi a gennaio, nonostante la scadenza a fine stagione. La Juve resta vigile.